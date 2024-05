Come segna Luka Jovic? L'analisi dei gol del serbo nel 2023/2024

Luka Jovic è stato l'acquisto last minute del mercato estivo 2023 del Milan. Preso un po' di fretta, Jovic è arrivato a Milanello senza alcuna pretesa per completare il reparto offensivo e agire da vice Giroud. Dopo prestazioni decisamente opache ad inizio stagione, il serbo ha iniziato a segnare a ripetizione, arrivando a sfiorare la doppia cifra: se dovesse segnare un altro gol da qui alla fine del campionato, infatti, arriverebbe a quota 10.

Jovic ha realizzato 9 gol, di cui 6 in Serie A, uno in Europa League e due in Coppa Italia. Tutte le reti sono state realizzate da dentro l'area, e con discreta somiglianza tra loro. Jovic ha segnato ben 5 gol con il piede sinistro, due di destro e altri due di testa.