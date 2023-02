Come si esce dalla crisi? La ricetta di Baresi: "Dobbiamo rimanere uniti"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L'ex capitano del Milan, il leggendario Franco Baresi, oggi vicepresidente onorario del club, ha parlato ai microfoni del QS e ha detto la sua su come il Milan potrebbe uscire da questa fase difficilissima di stagione: "Ora dobbiamo essere bravi a non farci destabilizzare dalle critiche, uniti per un unico obiettivo, perché rappresentiamo un club e una maglia gloriosa. Il primo pensiero dev'essere la squadra: ricordarci perché e come abbiamo vinto".