Come si gestiscono le energie ora? Ecco la risposta di Pioli in conferenza

Empoli-Milan, sfida valida per l'ultima giornata del girone d'andata di campionato e in programma domani alle 12:30 a Empoli, sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming su DAZN e in live web testuale su MilanNews.it. Alla vigilia della gara di Serie A, Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa. Questa la sua risposta alla seguente domanda:

Ora come si gestiscono le energie visti i tanti impegni ravvicinati? "Le scelte fatte col Cagliari sono state fatte per mettere in campo una squadra equilibrata, che potesse vincere e che potesse dare fiato a chi ha giocato di più. Che non si possa fare turnazione non credo però devo dire che non sto pensando all'Atalanta o alla Roma ma siamo concentrati solamente su domani. Poi avremo due giorni di recupero che mi permetteranno di fare le scelte migliori per la formazione per l'Atalanta, che potrebbe essere la stessa di Empoli o potrebbe essere diversa, dipende da come usciremo da Empoli in condizione fisica e psichica. La prestazione che abbiamo fatto in Coppa Italia per tanti giovani vuol dire diventare una possibilità e potrebbe esserci spazio anche per loro".