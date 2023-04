Come si migliora il calcio italiano? Iervolino: "Salary cup, diritti tv, tetti massimi per le rose..."

Fonte: tuttomercatoweb.com

Danilo Iervolino, patron della Salernitana, ha indicato anche la possibile strada da seguire nella sua approfondita analisi del calcio italiano e delle sue criticità: "Il calcio italiano ha tanti micro problemi e per fare dei passi in avanti c’è bisogno di più coesione anche all’interno della Lega calcio. Io penso al salary cup per agenti e allenatori, alla spending review che tutte le squadre dovranno affrontare, ai tetti per le rose. Per me è questa l’unica via verso l’equilibrio del sistema. Anche la distribuzione dei diritti tv va rivista: in Italia la prima in classifica prende il triplo dell’ultima, in Inghilterra la prima incassa 1,7 volte più dell’ultima.