Come sta Bennacer? Pioli: "Non è il caso di rischiarlo, da settimana prossima sarà in squadra"

© foto di DANIELE MASCOLO

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, rispondendo anche ad una domanda relativa all'infortunio subito da Ismael Bennacer: "È stato comunicato che ha avuto una piccola lesione muscolare. Le lesioni variano da 4 a 5 settimane. Abbiamo provato a recuperarlo per il Tottenham. Sta bene ma l'alta intensità la sta facendo in questi giorni e non è il caso di rischiare. Da settimana prossima sarà in squadra".