Come sta Bennacer? Pioli risponde: "Non ha grandissimo minutaggio ma sta bene"

La partita di domani a Frosinone vedrà il ritorno di Bennacer tra i convocati dopo gli impegni della Coppa d'Africa. In conferenza stampa mister Pioli parla delle condizioni fisiche dell'algerino.

Come sta Bennacer? "Conosciamo tutti le sue qualità, ci può dare tanto in intensità e qualità. Ha avuto un leggero infortunio con l'Algeria, ha ripreso con noi ieri e non può avere un grandissimo minutaggio, ma sta bene ed è a disposizione".