Come sta Leao? Pioli: "Se sta bene, gioca. Vado a letto tranquillo stasera"

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in conferenza stampa alla viglia del derby, Stefano Pioli ha parlato così delle condizioni di Leao: "Come sta Leao? Ha lavorato sul dritto, domani proverà a spingere e poi vedremo. Se sta bene gioca".

Correte dei rischi per Leao? "Io vado a letto tranquillo stasera. Sarà Rafa e il dottore a comunicarmi le condizioni del giocatore. Se Leao starà bene sarà convocato, se non starà bene non sarà convocato".