Come sta Leao? Pioli: "Si sta allenando bene, rimane un riferimento importante"

© foto di © DANIELE MASCOLO

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Udinese, rispondendo anche ad una domanda sullo stato di forma di Rafael Leao: "Leao si sta allenando molto bene, è sereno e determinato nel cercare di migliorare le proprie prestazioni. Sono sicuro che Leao è e rimane un riferimento importante per la nostra fase offensiva, anche perché, pur non segnando, tiene in apprensione le difese avversarie".