Come sta Theo? Pioli risponde: "Ha avuto un calo ma vuole dimostrare il proprio valore"

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Torino, soffermandosi anche sul momento vissuto da Theo Hernandez: "Vale un po' il discorso di Leao. È tornato dal Mondiale e non volevo farlo giocare a Salerno, ma ha dovuto giocare. Ha avuto un calo fisiologico, ma sta bene e ha voglia di dimostrare il proprio valore. Thiaw? È in crescita e faccio affidamento su di lui, è un giocatore forte".