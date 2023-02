Come stanno gli infortunati? Pioli: "Calabria, Bennacer e Florenzi non saranno convocati. Dovrei riaverli a Firenze"

MilanNews.it

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Atalanta, facendo il punto su Maignan, Ibrahimovic e sui giocatori ancora fermi ai box per infortunio: "Ibra sta sempre meglio, ha fatto una settimana quasi al completo con noi. Calabria e Bennacer non sono convocati ma li avrò in squadra mercoledì. Florenzi sta meglio ma non sarà convocato. Dovrei riaverli a Firenze. Mike sta bene, giocherà domani".