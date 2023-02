Come stanno gli infortunati? Pioli: "Tomori e Bennacer dovrebbero tornare per il Tottenham. Su Maignan..."

MilanNews.it

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Torino, soffermandosi anche sulla situazione infortunati: "La guarigione procede bene, è tornato a lavorare sul campo. La cicatrice sta guarendo bene, ma non si può dire ancora con certezza quando tornerà in campo. Tomori e Bennacer non sono disponibili per domani, ma dovrebbero tornare per il Tottenham".