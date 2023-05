Come stanno Leao e gli infortunati? Pioli risponde chiaramente

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso a DAZN nel post Spezia-Milan:

Come stanno Leao e gli infortunati?

"Oggi sono rimasti a casa chi non era in grado di giocare oggi, ma che potrebbero esserci martedì e stiamo facendo di tutto per recuperarli. Anche i cambi di oggi erano in quella direzione. Se convoco Leao gioca titolare? Sì, credo di sì".