Come va la caviglia? Tomori rispone ad un tifoso sui social: "Tutto bene"

Come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello SPort, Fikayo Tomori, nella gara di ieri con la sua Inghilterra, ha subito una doppia botta alla caviglia destra nel corso del primo tempo. Problema, come riportato dalla nostra redazione, che non è stato il motivo del cambio.

Il difensore rossonero, inoltre, in risposta ad un tifoso che si è interessato delle condizioni del giocatore sotto l'ultimo post su Instagram pubblicato da Tomori stesso, ha risposto: "Tutto bene".