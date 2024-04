Comincia il derby di Roma: De Rossi con Dybala-Lukaku-Pellegrini, out solo Spinazzola

La Roma non vince e non segna in un derby da quasi due anni e quattro stracittadine. La Lazio è reduce da tre vittorie e un pareggio, tenendo sempre la rete inviolata. Ora, però, i protagonisti sono cambiati. Almeno quelli in panchina. Da un lato Daniele De Rossi e non più José Mourinho, dall'altro Igor Tudor e non più Maurizio Sarri: all'Olimpico si sfidano due allenatori debuttanti nel derby della Capitale. De Rossi sa cosa significa, da calciatore ne ha giocati per vent'anni. Pure Tudor, con la Juventus, ma anche da allenatore, all'estero, come ha ricordato in conferenza stampa. Una sfida dal sapore speciale.

Sono note le formazioni ufficiali. In casa Roma l'unica sorpresa è la presenza di Angelino a sinistra al posto di Spinazzola. Dall'altro lato la spunta Celik. Per il resto tutto confermato, col tridente Dybala-Lukaku-El Shaarawy là davanti. C'erano più dubbi in casa Lazio e la sorpresa è l'esclusione di Luis Alberto: giocano Isaksen e Kamada alle spalle di Immobile nel nuovo 3-4-2-1 biancoceleste. Felipe Anderson scala a sinistra, come cursore, con Guendouzi e Vecino in mezzo.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. A disposizione: Rui Patricio, Boer, Huijsen, Karsdorp, Smalling, Kristensen, Spinazzola, Bove, Aouar, Renato Sanches, Baldanzi, Zalewski, Abraham.

Allenatore: Daniele De Rossi.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Marusic, Guendouzi, Vecino, Felipe Anderson; Isaksen, Kamada; Immobile. A disposizione: Sepe, Renzetti, Hysaj, Patric, Pellegrini, Cataldi, Rovella, Luis Alberto, Pedro, Castellanos.

Allenatore: Igor Tudor.