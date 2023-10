Comincia la nona giornata di Serie A: le percentuali dei match

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, il campionato torna con una grande classica, quella tra Milan e Juventus. Domenica sera, a San Siro, i rossoneri - che scenderanno in campo conoscendo già il risultato del match dell'Inter, prima inseguitrice - proveranno a staccare l'ex Allegri, ora distante quattro punti. Le quote sono dalla parte del Milan, avanti su Snai a 2,25; gli altri due esiti sono a distanza ravvicinata, rispettivamente a 3,25 (X) e 3,30 (2). Almeno nelle previsioni, sembra una partita da Under (1,70) e da Goal (1,77), con fiducia in entrambi gli attacchi. Se l'Over viaggia a 2,05, il No Goal è a 1,92. In lavagna, Giroud a 3,25 è il marcatore con la quota più bassa, seguito da Vlahovic e Leao a 3,50. Ad aprire il weekend, domani alle 15, sarà l'impegno dei campioni d'Italia del Napoli sul campo del Verona. Un avvio non semplice, quello di Rudi Garcia, rimasto comunque sulla panchina azzurra: fondamentale, però, ripartire con una vittoria quotata 1,65, opposta al 5,25 del segno 1 e ai 3,90 del pareggio. Alle 18, il primo capitolo della doppia sfida tra Torino e Milano si gioca all'Olimpico-Grande Torino, con i granata indietro (5,00) rispetto a un'Inter che domina a 1,75 (il pareggio è a 3,65).

Il terzo anticipo del sabato sarà Sassuolo-Lazio: gli ospiti, che hanno perso tre trasferte su quattro, rischiano anche a Reggio Emilia. Sarri conduce a 2,45, ma Dionisi insegue a 2,75, con il pareggio a 3,65. Il programma di domenica inizierà alle 12.30 con Roma-Monza: impegno non semplice per i giallorossi, indietro in classifica di un punto rispetto a un Monza imbattuto da cinque partite (tre pareggi e due vittorie). La lavagna Snai pende comunque tutta dalla parte della squadra di Mourinho, con l'1 a 1,75. Il pareggio e la vittoria esterna della squadra di Palladino rispondono a 3,75 e 4,75. Bene anche l'Atalanta in casa sul Genoa (1,55) e la Fiorentina nel posticipo di lunedì sera contro l'Empoli (1,43). L'esordio vincente di Inzaghi sulla panchina della Salernitana, contro il Cagliari, si trova a 2,30. (ANSA).