Comincia un mese importante per il Milan: gli impegni di dicembre

Cinque gare in campionato - tre impegni casalinghi e due trasferte delicate - e un match chiave nel palcoscenico europeo. Dicembre dirà tanto sulle ambizioni della formazione di Mister Pioli, in cerca di risultati importanti su tutti i fronti. Dall'avvio di mese contro la sorpresa Frosinone alla doppia trasferta tra Bergamo e Inghilterra, fino alla chiusura di 2023 contro il Sassuolo: in ballo punti pesanti e le sorti del girone di Champions League.

SERIE A

14ª giornata, Milan-Frosinone, sabato 2 dicembre 2023 ore 20.45 (DAZN/Sky) - San Siro

15ª giornata, Atalanta-Milan, sabato 9 dicembre 2023 ore 18.00 (DAZN) - Gewiss Stadium

16ª giornata, Milan-Monza, domenica 17 dicembre 2023 ore 12.30 (DAZN/Sky) - San Siro - BIGLIETTI

17ª giornata, Salernitana-Milan, venerdì 22 dicembre 2023 ore 20.45 (DAZN) - Stadio Arechi

18ª giornata, Milan-Sassuolo, sabato 30 dicembre 2023 ore 18.00 (DAZN/Sky) - San Siro

CHAMPIONS LEAGUE

6ª giornata, Newcastle-Milan, mercoledì 13 dicembre 2023 ore 21.00 - St James' Park