Commisso: "Ci sono i furbi in Italia: squadre vanno avanti nonostante infrangano le regole"

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato in un evento all’Auditorium CTO dell'ospedale di Careggi a Firenze, affrontando vari argomenti. Queste le sue parole riportate da FirenzeViola.it: "Ci sono i furbi in Italia ed alcune squadre son state aiutate ad andare avanti nonostante avessero infranto le regole. Se ci sono regole vanno rispettate. Vediamo che succederà ora, certamente non è una situazione buona per il calcio italiano. Si riflette anche sulla Nazionale Italiana tutto questo: chi si sarebbe aspettato di non qualificarci a due mondiali consecutivi? Ripeto, quando ci sono le regole ognuno di noi ha la responsabilità di rimanere dentro queste regole".