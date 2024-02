Commisso: "Continuo a vedere club indebitati che spendono normalmente, non è cambiato nulla"

vedi letture

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è tornato a parlare - tramite i canali ufficiali del club viola - facendo il punto su vari temi. Tra questi, anche il momento della squadra dopo un gennaio abbastanza negativo sotto il punto di vista dei risultati: "Quando le cose non vanno bene si sta vicino alla squadra, ora mi aspetto che i tifosi ci sostengano come hanno sempre fatto. In questi momenti è più facile criticare ma noi crediamo nella squadra e i conti si fanno alla fine. Ci sono persone che vanno contro la Fiorentina tutti i giorni e quando arriverò a Firenze troverò il tempo anche per affrontare queste situazioni".

Può fare un punto sui conti del club?

"Senza contare le plusvalenze, abbiamo avuto ricavi per 146 milioni nel 2023 inclusi ovviamente i 25 milioni messi da Mediacom: è il miglior risultato della storia della Fiorentina. E anche nel 2024 i numeri sono buoni. Chi dice che non voglio spendere per la Fiorentina è pazzo: si stima che abbia messo oltre 450 milioni in questi cinque anni. Nessuno ha mai messo questo tipo di cifre, è un record. I nostri conti sono in regola ma questo non significa che debba spendere cifre per noi non congrue. Continuo a vedere club indebitati che spendono normalmente, non è cambiato nulla".