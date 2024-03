Commisso: "Il mio legame con la Fiorentina è ancora più forte"

vedi letture

(ANSA) - FIRENZE, 22 MAR - "Oggi più che mai il mio legame con questo club e con questa città è ancora più forte e continuerà ad esserlo anche nei prossimi anni''. Così Rocco Commisso in una nota sui canali ufficiali della Fiorentina, dopo l'improvvisa scomparsa di Joe Barone. Una gestione che sarà ''nell'ottica della continuità con lo straordinario ed eccezionale lavoro svolto da Joe e con la volontà di portare avanti quanto ha fatto in questi anni. Per questa ragione - ha fatto sapere il patron viola - ho delegato alle persone più vicine e che lavoravano più a stretto contatto con lui il compito di tramandare la sua memoria e il suo operato".

L'area sportiva sarà supervisionata da Daniele Pradè già direttore sportivo della Fiorentina, a stretto contatto con Nicolas Burdisso già direttore tecnico. Quanto all'area aziendale sarà gestita da Alessandro Ferrari già direttore della comunicazione e delle relazione esterne mentre Mark Stephan continuerà nell'organigramma della società a mantenere la sua funzione di amministratore delegato. (ANSA).