Commisso: "Milan, Inter e Juventus hanno perso tantissimi soldi in questi ultimi tre anni. La Fiorentina? Utile di 16 milioni"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2022

Intervistato a Sportitalia, Rocco Commisso ha parlato così delle situazione economiche in Italia: "La Juve ha perso 550 milioni, il Milan 500, l’Inter 445 negli ultimi tre anni. La Fiorentina invece ha un utile di 16 milioni. Non sono qui a criticare la Juve perchè loro hanno già abbastanza problemi. Noi non facciamo buchi economici in bilancio".