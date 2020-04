Commisso risponde a Li: "I suoi insulti e tanto tempo sprecato"

Sorride Rocco Commisso quando gli viene raccontata la dichiarazione di Mister Li, uomo di grandi affari che Rocco non ha mai avuto il piacere di incontrare o con il quale soltanto conversare ("Ciò che Commisso ha offerto per acquistare il Milan è stato un insulto e uno scherzo per noi" ha detto). Anche perché chi conosce bene il patron viola sa che in genere non è solito perdere il suo tempo così. Del resto è curioso sapere che questo grande imprenditore, solo in un anno e mezzo, è riuscito a perdere oltre 500 milioni. Aveva offerte così importanti - racconta - che due settimane dopo aver rifiutato quella di Commisso ha perso in un solo colpo tutto il Milan. Un grande stratega dal fiuto per gli affari, che non trattando lo scenario apparentemente meno conveniente con Rocco è riuscito poco dopo a perdere tutto con il gruppo Elliot, anche lui criticato dal passionale Mister Li. Chiamare i consulenti del presidente della Fiorentina "arroganti e ignoranti" è un grave insulto, anche perché per chi lavora con Rocco parlano i fatti: già al tempo delle trattative con l'ex presidente rossonero lavoravano con Commisso una delle principali banche d’affari mondiali (la Goldman Sachs) e uno studio legale tra i più eccellenti e riconosciuti a livello nazionale e internazionale (lo Studio Chiomenti). Finisce qui, dunque, l’avventura di Mister Li.