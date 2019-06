Commisso vuole blindare Chiesa: maxi ingaggio, fascia e clausola

La Fiorentina prepara il nuovo contratto di Federico Chiesa. Lo spiega La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: Rocco Commisso vedrà tra oggi e domani il padre del giocatore, Enrico Chiesa, per ribadirgli che il baby talento azzurro e viola non è sul mercato ma che è pronto a ritoccargli il contratto (portandolo a tre milioni e mezzo, anche quattro) e a consegnargli la fascia di capitano. A quel punto toccherà a Chiesa decidere se andare allo scontro o accettare la proposta. Inserendo magari una clausola rescissoria normale e giusta.