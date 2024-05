Como in Serie A, Fabregas offre un viaggio a Ibiza ai suoi calciatori

(ANSA) - COMO, 17 MAG - Cesc Fabregas lo aveva detto a sorpresa una settimana fa, negli spogliatoi, durante la festa per la promozione del Como in serie A: "Tutti a Ibiza". Detto, fatto: l'ex calciatore catalano, vice allenatore del Como, ha organizzato un viaggio-lampo nell'isola del divertimento alle Baleari: questa mattina sono partiti in 18 in aereo, a sue spese, soltanto giocatori, senza staff, allenatori e familiari. Patrick Cutrone ha postato su Instagram la foto alla partenza, con gran parte dei suoi compagni di squadra.

Il ritorno dovrebbe essere previsto già domani. Già lo scorso inverno durante la pausa, Fabregas aveva deciso di portare il Como a Marbella per gli allenamenti e anche per il prossimo ritiro pre campionato si parla di una meta spagnola. (ANSA).