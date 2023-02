Como, tifoso in rianimazione dopo il malore accusato oggi allo stadio

Fonte: tuttomercatoweb.com

Bruttissime notizie da Como dove nel pomeriggio un tifoso di casa ha accusato un malore che ha richiesto l'intervento dei sanitari presenti allo stadio portando anche alla sospensione per circa mezzora della sfida fra i padroni di casa e il Frosinone. Il ragazzo, di 23 anni, è stato soccorso prima allo stadio e poi portato in ospedale dove sarebbe in rianimazione e in coma farmacologico per le conseguenze del malore. Sia il Como sia il Frosinone, i cui tifosi hanno tolto gli striscioni quando si è saputo l'accaduto in segno di solidarietà, si sono stretti attorno al ragazzo e ai suoi familiari in questo momento difficile.