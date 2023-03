Compagnoni: "A Firenze il Milan pensava già al Tottenham? Può essere"

MilanNews.it

Maurizio Compagnoni, presente negli studi di SkySport24, ha commentato così la sconfitta del Milan contro la Fiorentina: "Il Milan pensava già al Tottenham? La certezza non può esserci, ma il pensiero c'è. Il Milan arrivava da una grande prestazione contro l'Atalanta, mentre a Firenze ha fatto un passo indietro importante. Ci può stare che non sia sceso in campo con il giusto furore a quattro giorni da una partita importantissima come quella contro il Tottenham".