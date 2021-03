Compagnoni: "A Milanello metterebbero la firma per entrare tra le prime quattro"

Maurizio Compagnoni, intervenuto a Sky Sport 24, si è espresso in merito all'obiettivo stagionale dei rossoneri: "A Milanello metterebbero la firma subito per entrare tra le prime quattro, l'obiettivo credibile è quello. Il Milan ha le possibilità di farcela ma deve stare attento perché dietro corrono forte. Qualcosina non ha funzionato a gennaio, non è stato un mercato illuminato. Ieri il Milan ha pagato dazio l'assenza di una prima punta, l'operazione Mandzukic si è rivelata fallimentare. Gli infortuni sono un po' troppi, la stagione resta positiva e se il Milan avesse superato il turno col Manchester non ci sarebbe stato nulla da dire".