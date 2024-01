Compagnoni: "Centrocampo del Milan diverso da quello del 2022, ma non meno forte"

Il Milan di Stefano Pioli si prepara per l'importante sfida di sabato sera, in programma alle 20:45 sul difficile campo dell'Udinese, con i Friulani reduci dal buon pareggio ottenuto in casa della Fiorentina. Nell'ambiente rossonero si respira aria di fiducia e ottimismo dopo la bella prestazione, e vittoria, ottenuta contro la Roma dell'ormai ex Mourinho. Doveroso però puntualizzare che il Milan non vince in casa dell'Udinese dalla stagione 2020\2021: quel pomeriggio decise un gran gol di Ibrahimovic nel finale di gara. Della situazione attuale del Milan ha parlato così, ai microfoni di Sky Sport, il telecronista e giornalista Maurizio Compagnoni.

Queste le sue parole: "Il Milan può contare su una buona rosa, ma rispetto agli anni passati manca un pò di qualità e quantià in mezzo al campo. Prendiamo l'esempio del Milan scudettato 2022, lì Pioli poteva contare su Bennacer, Kessiè e Tonali, 3 top a centrocampo. In estate sono arrivati ragazzi forti, per bene, ma con altre caratteristiche. Quello che dico è che il centrocampo del Milan attuale è diverso rispetto a quello di qualche anno fa: ha altre caratteristiche, ma non è meno forte".