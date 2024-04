Compagnoni: "Comunque vadano le cose che che Pioli resti alla guida del Milan"

vedi letture

Il telecronista Maurizio Compagnoni, nella diretta di Sky sport 24 verso la sfida di questa sera tra Milan e Roma di Europa League, parla così del futuro di Stefano Pioli. Queste le sue dichiarazioni:

"Al di la del risultato contro Inter e Juventus credo che per Pioli sia fondamentale arrivare in fondo all’Europa League. Questo chiede la società, è un obiettivo che il Milan può raggiungere ma non sarà semplice a cominciare da questa doppia sfida contro la Roma. Se mi chiedi il futuro di Pioli a meno di un crollo verticale, che mi viene difficile da immaginare in questo momento, comunque vadano le cose credo che Pioli resti alla guida del Milan”.