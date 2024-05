Compagnoni: "Fonseca credo sia una buona scelta per il Milan, è un profilo simile a Pioli"

E' intervenuto così il giornalista di Sky Sport, Maurizio Compagnoni in merito all'attuale situazione del Milan e con una parentesi sulla possibile scelta del nuovo tecnico rossonero, con il profilo di Paulo Fonseca sullo sfondo. Ecco le sue parole:

Compagnoni a Sky: "Al Milan si è verificata una situazione strana, fino ai primi di aprile sarebbe stato confermato Pioli, poi le partite in Europa League con la Roma e il derby perso contro l'Inter sono stati i motivi di un divorzio inevitabile. Per il prossimo allenatore credo che la scelta di Fonseca sia una buona mossa, perchè i rossoneri non hanno bisogno di rivoluzionare, ma di inserire degli innesti precisi, con una buona base e Fonseca è un profilo vicino a quello di Pioli, anche per il modo di giocare, con il il 4-2-3-1 che è il sistema principale di riferimento".