Compagnoni: "Higuain non è stato scaricato dalla Juventus. Bianconeri obbligati a cederlo per il FFP"

Maurizio Compagnoni, a Sky Sport 24, si è soffermato sulla partenza di Higuain dalla Juventus: “Higuain non è stato mandato via dalla Juve perché non ritenuto all’altezza. È sempre stato titolare, ha fatto molto bene. Gli hanno spiegato che con Ronaldo erano costretti a venderlo per i paletti del FFP. La Juventus poteva permettersi di tenerlo ma per la UEFA no. La Juve non lo ha scaricato, ma se avesse potuto lo avrebbe tenuto”