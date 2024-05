Compagnoni: "Ibra ha tutto per fare bene in questo ruolo, ma sta ancora imparando"

E' intervenuto così a Sky Sport, il noto giornalista e commentatore sportivo Maurizio Compagnoni che ha voluto parlare del nuovo ruolo di Ibrahimovic e della possibile scelta di Paulo Fonseca come probabile futuro tecnico del Milan.

"Ibra ha tutto per fare bene questo ruolo, che però è nuovo per lui e sta imparando. Sulla scelta del nuovo allenatore avrà sicuramente dato la sua idea, ma non sappiamo come e in base a che cosa hanno deciso. Ripeto, Fonseca secondo me è un buon allenatore, poi lo so che non scatenerà l'entusiasmo del popolo milanista, ma ovunque è andato ha sempre ottenuto buoni risultati".