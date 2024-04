Compagnoni: "Il Milan è incompiuto, è una squadra che ha dei limiti. Dallo Scudetto in poi c'è stato un errore di valutazione"

Nel corso del consueto appuntamento domenicale con 'Campo Aperto' in onda su SkySport 24, il giornalista Maurizio Compagnoni ha parlato di Milan puntualizzando diversi aspetti importanti inerenti alla rosa di Stefano Pioli. Queste le sue dichiarazioni.

"Il Milan in questo momento è l'incompiuta. E' una squadra che ha dei limiti, che si credeva fossero stati eliminati nello scorso calciomercato estivo, pur facendo delle ottime operazioni, penso soprattutto a Pulisic ma non solo. Penso anche a Loftus-Cheek, che si trascina sempre quel problema (la pubalgia ndr) che non riesce ad essere continuo ed ha alcuni passi a vuoto. Secondo me dallo Scudetto in poi c'è stato un errore di valutazione, della capacità della rosa. Secondo me è stata anche sottovalutata la partenza di Kessié e Tonali, per l'apporto a livello di personalità".

Ha poi continuato su Giroud: "Giroud è andato oltre le attese. Certo, lo puoi sostituire, ma una prima punto di ruolo non l'hai in alternativa. Molti dicono che Giroud e Jovic si pestano i piedi, ma per me non è così, anzi. Jovic il meglio l'ha fatto giocando al fianco di Haller giocando nell'Eintrach di Francoforte. Il sostituto di Giroud non l'hai, e lo diciamo tanto da inizio stagione quanto dal post Scudetto, quando venne prese Origi".