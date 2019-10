Compagnoni: "Il Milan ha commesso errori tattici in estate, lo sanno anche i muri che Giampaolo gioca col 4-3-1-2"

Maurizio Compagnoni, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato degli errori commessi dal club rossonero in estate: "Il Milan ha scelto un allenatore molto bravo ma non ha valutato i numeri. Lo sanno anche i muri che Giampaolo gioca col 4-3-1-2 e Suso in quel modulo fa fatica. Sconta errori di strategia commessi nella scorsa estate per questioni di natura tattica. Pioli deve scalare una montagna per arrivare quarto".