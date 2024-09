Compagnoni: "Martedì per il Milan sarà importantissima la prestazione"

Nella mattinata di Sky Sport 24, il giornalista Maurizio Compagnoni ha parlato di Milan, del successo di venerdì della formazione di Paulo Fonseca sul Lecce e dell'imminente impegno in Champions League contro una corazzata come il Bayer Leverkusen, reduce dal pareggio in Bundesliga contro il Bayern Monaco:

"I segnali ci sono, sono segnali importanti, però è chiaro che adesso arriva un test fondamentale, anche perché dopo la sconfitta con il Liverpool il Milan non può permettersi un altro passo falso col Bayer Leverkusen, fermo restando che ci sarebbe il tempo per recuperare ma non per entrare nelle prima 8, ma per accedere agli spareggi.

Ma al di là della classifica della Champions io credo che per il Milan sia importantissima la prestazione martedì. Avere la certezza che il cammino è quello giusto, che la squadra si è finalmente sbloccata, che può essere protagonista fino in fondo. Ripeto, un risultato positivo sarebbe molto importante, ma secondo me paradossalmente ancor più importante la prestazione perché in questo momento tutto l'ambiente ha bisogno di risposte, di certezze, e ripeto, martedì è un esame molto importante.

È un Milan a trazione anteriore, ci vuole il sacrificio di tutti. Con l'Inter c'erano motivazioni a mille, il Lecce chiaramente ha consegnato il pallino del gioco al Milan, adesso arriva l'esame più decisivo. Se il Milan a trazione anteriore supera anche l'esame Leverkusen, secondo me si aprono degli scenari davvero luminosi per la squadra di Fonseca".