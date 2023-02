Compagnoni: "Mettere in panchina Rafael Leao non aiuta"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Maurizio Compagnoni, giornalista, è intervenuto a Sky Sport soffermandosi anche su Rafael Leao: “È normale che il giocatore chieda tanto. Ho il sospetto che in allenamento qualcosa non sia andato per il verso giusto, altrimenti non si spiegherebbero le due panchine consecutive. Metterlo in panchina però non aiuta. Leao si adegua un po’ all’andazzo. Puoi sperare che ti faccia la giocata ma non che trascini la squadra”.