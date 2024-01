Compagnoni: "Milan buona squadra ma manca un pò di personalità"

Il Milan si prepara per l'importante sfida di sabato sera, in programma alle 20:45 sul difficile campo dell'Udinese, con i Friulani reduci dal buon pareggio ottenuto in casa della Fiorentina. Nel Milan si respira aria di fiducia e ottimismo vista la bella prestazione, e vittoria, ottenuta contro la Roma dell'ormai ex Mourinho. Doveroso però puntualizzare che il Milan non vince in casa dell'Udinese dalla stagione 2020\2021: quel pomeriggio decise un gran gol di Ibrahimovic nel finale di gara. Del mercato dei rossoneri ha parlato così, ai microfoni di Sky Sport, il telecronista e giornalista Maurizio Compagnoni.

Queste le sue parole: "Il Milan è una buona squadra con delle belle individualità soprattutto in attacco, ai rossoneri però mancano due leader: uno in difesa, e potrebbe essere Buongiorno, e uno in mezzo a centrocampo vista l'assenza momentanea di Bennacer. Nella squadra di Pioli ci vorrebbe più carattere e personalità in certi momenti delle partite".