Compagnoni: "Milan pazzerello, critiche eccessive a Pioli. Guirassy è un signor attaccante"

Maurizio Compagnoni, presente negli studi di SkySport24, ha commentato così il momento del Milan in vista della gara di stasera in casa della Salernitana: "La Salernitana ha fatto un'ottima partita con l'Atalanta, è una squadra che ha un problema di autostima. Il Milan è pazzerello: alterna imprese come le vittorie contro PSG e Newscastle a passaggi a vuoto.

Fare un pronostico sul Milan è sempre complicato, può succedere di tutto nel bene e nel male. E' arrivato terzo in un girone di Champions difficilissimo, ora può fare bene in Europa League. Ha avuto tanti infortuni, ma qualcosa nella rosa manca. Sento spesso critiche eccessive ed esagerate sia su Pioli che sul Milan in generale. Guirassy? E' un signor attaccante".