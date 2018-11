Compagnoni: "Milan, per il quarto posto serve un'impresa"

Maurizio Compagnoni, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato così del Milan e della lotta per il quarto posto: “Tra Roma, Lazio e Milan quella che vedo maggiormente in difficoltà, per sfortuna più che per valori tecnici, è il Milan. Gli infortuni sono tanti. Arriveranno nomi interessanti a gennaio, ma i rossoneri devono fare un’impresa per il quarto posto. La squadra è ottima ma non pronta per il quarto posto, gli infortuni poi sono veramente tanti”.