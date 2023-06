Compagnoni non convinto da Thuram: "Ci sono profili più interessanti in quel ruolo, penso a Wahi del Montpellier"

MilanNews.it

Maurizio Compagnoni, giornalista, si è così espresso a SkySport su Marcus Thuram: "So che il paragone è un pochino azzardato, ma le caratteristiche di Marcus Thuram mi ricordano un po' il percorso che ha avuto Henry,che nasce come esterno e poi è diventato punta centrale. A me Thuram piace, ma credo che in giro ci siano profili più interessanti in quel ruolo. In Francia penso più a Wahi del Montpellier".