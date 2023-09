Compagnoni: "Partenza Milan impressionante, viaggia in parallelo con l'Inter"

Maurizio Compagnoni, noto telecronista, parla a Sky Sport dell’avvio di campionato del Milan. Queste le sue dichiarazioni: “Devo dire che anche la partenza del Milan è impressionante. È andato via un giocatore importante come Tonali, c’è Bennacer infortunato, ci sono giocatori nuovi che vanno inseriti e si pensava che magari il Milan avrebbe potuto incontrare qualche difficoltà iniziale. Invece sembra una macchina perfetta. Se vogliamo fare lo stesso discorso fatto per l’Inter, l’Inter ha trovato una Fiorentina che non era al 100%, il Milan ha trovato una Roma che non era al 100%. Viaggiano in parallelo le due milanesi".