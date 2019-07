Compagnoni: "Quella del Milan è una sfida affascinante per Giampaolo"

Intervenuto a “Sky Sport 24”, Maurizio Compagnoni ha voluto dedicare una riflessione a Marco Giampaolo ed alla sua nuova sfida rossonera, queste le sue parole: "Sfida affascinante per Giampaolo. Allenatore giusto nel momento giusto per il Milan. Il campionato inizia con tre squadre ambiziose, Juventus. Napoli ed Inter, ma per il quarto posto è tutto aperto e per il Milan centrare quel traguardo sarebbe importante".