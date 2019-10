Compagnoni: "Sarei sbalordito se il Milan entrasse tra le prime 4"

Maurizio Compagnoni, noto giornalista sportivo, a Sky Sport ha parlato della sua impressione nei confronti del Diavolo: “Sarei sbalordito se il Milan entrasse tra le prime quattro, a meno che Elliott non si inventi un mercato pirotecnico a gennaio, ma è sempre difficile per i grandi club fare mercato a gennaio. Tra l’altro il Milan dovrebbe anche iniziare a indovinarla qualche operazione di mercato e non mi riferisco soltanto all’ultima sessione, che non mi ha convinto, (e devo dire che Boban e Maldini avevano poche munizioni a disposizione), ma negli ultimi 10 anni il Milan di mercati ne ha indovinati molto pochi.”