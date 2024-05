Compagnoni: "Sono un po' prevenuto su Guirassy... Per talento Sesko e Zirkzee di categoria superiore"

vedi letture

Maurizio Compagnoni, nel suo intervento a Sky Sport 24, commenta i vari nomi accostati al Milan per il ruolo di centravanti, con il club rossonero che dovrà andare sul mercato con forza per sostituire il partente Giroud. Queste le sue dichiarazioni:“Su Guirassy sono un po’ prevenuto, me lo ricordo quando prometteva ad inizio carriera ed andò al Colonia e fece malissimo: era un giocatore imbolsito, in difficoltà, impacciato. Però devo dire che è cresciuto tanto. Vede la porta con straordinaria continuità.

È vero però che sul piano del talento Zirkzee e Sesko sono di una categoria superiore. Forse come potenzialità Sesko è più forte di tutti. Non dico che sia più forte di Zirkzee, ma se dovesse sviluppare tutte le sue potenzialità… Zirkzee lo vedrei bene al Milan, perché alla Juve o vendono Vlahovic o dovrebbe cambiare il modo di giocare di Thiago Motta. Dubito che Zirkzee andrà alla Juve, per un fatto tattico”.