Compagnoni su Adli: "Giusto il cambio di ruolo, non è stato facile per lui. Adesso è cresciuto molto ed è utile per la squadra"

In merito alla prossima sfida di Europa League del Milan, domani sera in campo a San Siro per gli ottavi di finale contro lo Slavia Praga, ha parlato così il giornalista e telecronista televisivo Maurizio Compagnoni. Interessanti parole soprattutto per Yacine Adli, che ha parlato in conferenza stampa a Milanello insieme al mister Stefano Pioli.

Questo il commento di Compagnoni: "Il Milan può e deve vincere bene come contro il Rennes a San Siro, lo Slavia in casa è una squadra diversa e pericolosa. Adli? Ho apprezzato il cambio ruolo e Pioli ha fatto benissimo in questo, è un bravo ragazzo, che si è inserito piano piano nel sistema del Milan, quasi in punta di piedi, e adesso si vede che è un giocatore cambiato. Non è facile cambiare posizione in campo, quindi snaturarsi e fare cose nuove, ci vuole tempo, però il ragazzo è cresciuto molto e sta diventanto molto utile per il Milan.