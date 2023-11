Compagnoni su Camarda: "Yamal ha già esordito e segnato con la Spagna. Ma non mettiamogli pressione"

Maurizio Compagnoni, ospite in studio a Sky Sport 24, ha commentato la probabile convocazione del classe 2008 rossonero Francesco Camarda nella prossima partita di campionato. Questo il pensiero del telecronista: "Di Camarda ne parlano benissimo, abbiamo visto qualche filmato come il gol in rovesciata: mica male. Vero che in Spagna c’è Lamine Yamal che è quasi coetaneo e ha già esordito con gol in Nazionale. Ma diamogli tempo e non mettiamogli pressione addosso".