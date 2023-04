Compagnoni su Maignan: "Uno dei portieri più forti al mondo, forse al momento solo Courtois gli è davanti"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Presente negli studi di SkySport24, Maurizio Compagnoni ha parlato così di Mike Maignan: "E' uno dei portieri più forti al mondo, forse al momento solo Courtois è davanti a lui, non vi vengono in mente altri che stanno facendo meglio di Maignan in questo momento. La parata su Di Lorenzo è stata incredibile. Per il suo valore, il Milan lo ha pagato anche poco".