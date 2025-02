Compagnoni sul Milan: "Gran mercato invernale, ma il problema dell'equilibrio è rimasto"

Maurizio Compagnoni, presente negli studi di SkySport24, ha parlato così del Milan che domani affronterà il Feyenoord nel ritorno dei playoff di Champions League: "Il 4-2-fantasia? Se giochi in questo modulo corri dei rischi, non puoi usarlo in tutte le partite. Quella di domani è una partita in cui puoi pensare di utilizzarlo. In queste settimane il mercato è stato spesso giustamente esaltato, ma alcuni problemi sono rimasti, come la mancanza di leadership e il poco equilibrio. Con questo attacco puoi fare tutto, ma il problema dell'equilibrio è rimasto"

DOVE VEDERE MILAN-FEYENOORD

Data: 18 febbraio 2025

Ore: 18.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: Sky

Web: MilanNews.it