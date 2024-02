Compagnoni sul Milan: "Non credo che avrà problemi ad arrivare in Champions"

vedi letture

Maurizio Compagnoni è intervenuto ai microfoni di SkySport24 e in merito al momento del Milan ha spiegato: "Il Milan ha un vantaggio robusto sulle inseguitrici. Il Milan è forte, secondo me gli manca qualcosa per lottare per lo scudetto, ma è una squadra forte e non credo che avrà problemi a conquistare un posto per la prossima Champions League.

Se l'Inter dovesse vincere lo scudetto sarebbe clamoroso, se il Milan non dovesse andare in Champions League sarebbe ancora più clamoroso".