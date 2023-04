Compagnoni sul Milan: "Ottima l'intuizione di Pioli di invertire le posizioni di Bennacer e Krunic"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Maurizio Compagnoni ha parlato così a SkySport24 del momento del Milan in vista del match contro il Napoli: "Pioli ha avuto una grande intuizione ad invertire le posizioni di Bennacer e Krunic. E' importante anche il rientro di Kjaer. Il Milan arriva in buone condizioni a questa partita. Non sopporta il doppio impegno, ma nelle ultime settimane ha dimostrato che nelle partite decisive può fare bene".