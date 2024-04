Compagnoni sul tocco di mano di Abraham: "In Europa difficilmente lo fischiano"

Nel corso della consueta edizione di 'Campo Aperto' di Sky Sport 24, il giornalista Maurizio Compagnoni è intervenuto in trasmissione dicendo la sua dopo la disfatta europea del Milan contro la Roma nell'andata dei quarti di finale di Europa League. Queste le sue dichiarazioni in merito al possibile penalty sul tocco di mano di Abraham.

Sul rigore dubbio non concesso al Milan: "Il rigore di Abraham? Ci sono oramai due interpretazioni diverse: in Italia ed in Europa. In Europa difficilmente lo fischiano in Italia lo avrebbero fischiato".